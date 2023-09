Mouse da gaming economico: su Amazon ti bastano 7€

Per le piccole necessità e per chi non vuole spendere troppo, AOC GM500 è un mouse da gaming semplicemente perfetto. Oggi, grazie all’offerta Amazon, può essere tuo a soli 7,83 euro: un prezzo ridicolo per una periferica in grado di offrirti alte prestazioni e una simpatica personalizzazione.

AOC GM500: il mouse da gaming per non spendere troppo

Il mouse da gioco AOC GM500 è dotato di un sensore ottico da 5000 DPI, che ti garantisce una precisione e una reattività eccezionali. Puoi anche regolare la sensibilità del mouse in base alle tue preferenze e al tipo di gioco, grazie ai 4 livelli di DPI selezionabili tramite un pulsante dedicato.

Il mouse ha anche 7 pulsanti programmabili, che ti permettono di assegnare le funzioni che vuoi e di avere un controllo totale sul gioco.

Degno di nota è il design ergonomico e confortevole, con una forma che si adatta alla tua mano e una superficie antiscivolo. Non manca un’illuminazione RGB personalizzabile, che ti permette di scegliere tra 16,8 milioni di colori e diversi effetti luminosi. Puoi anche sincronizzare l’illuminazione del mouse con quella della tastiera o del monitor, grazie al software AOC G-Tools.

Oggi puoi averlo ad un prezzo imbattibile: solo 7,83 euro su Amazon, invece di 19,90 euro. Si tratta di uno sconto del 61% su un eccellente dispositivo economico. Naturalmente, hai una garanzia di 2 anni e la spedizione gratuita per gli iscritti a Amazon Prime.

