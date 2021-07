Un favoloso mouse da gaming è in promozione su Amazon a soli 7,99€. Un prezzo riduttivo per un gioiellino amato da numerosi players di tutto il mondo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mouse gaming: meno di 10€ ed è tuo

Se sei alla ricerca di un mouse per il gaming sei nel posto giusto: compri quello di iAmotus su Amazon e spendi appena due spicci. In più non te ne penti perché per essere un entry level è ottimo. Ovviamente è perfetto nel caso in cui tu ti stia approcciando ora a questo mondo e non voglia spendere una cifra assurda.

E' ergonomico, perfetto se utilizzi la mano destra ed ha diverse funzionalità. In totale sono presente sette tasti, tra cui due che puoi azionare con il pollice. In merito ai DPI ho poco da dirti: il livello massimo è da 7200 che non è male: ovviamente se vuoi li modifichi a tuo piacimento mediante le apposite impostazioni.

Non mancano all'appello gli effetti RGB grazie all'illuminazione che ti offre dei giochi di luce interattivi e spettacolari. In questo modo vivi l'esperienza di gaming a 360°.

Cos'altro devi sapere? Ah sì, è cablato e lo colleghi al tuo PC con una semplice entrata USB. Il filo è di una lunghezza tale che ti permette di fare finanche cable management. Infine è compatibile sia con Windows che con Mac OS.

Acquista subito il tuo mouse gaming su Amazon a soli 7,99€. Lo ordini e lo ricevi in sole 24 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite se opti per le consegne nei punti di ritiro. Come? In fase di checkout modifica le modalità di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica