Mouse Corsair M75 in SUPER offerta: ultra-leggero e precisione impressionante

Il Corsair M75, un mouse da gaming pensato per prestazioni elevate, è disponibile su Amazon al prezzo di 79,99€, con uno sconto del 27%. Ideale per gamer esigenti, questo mouse combina leggerezza, precisione e versatilità in un design elegante.

Con un peso ridotto e una forma simmetrica, garantisce comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. La struttura è progettata per adattarsi sia a utenti destrorsi che mancini, offrendo una presa salda e confortevole.

Dotato di un sensore ottico con risoluzione fino a 26.000 DPI, l’M75 offre una precisione millimetrica per rispondere rapidamente ai comandi di gioco. La regolazione DPI è completamente personalizzabile tramite il software Corsair iCUE, permettendo di adattarlo alle tue esigenze.

Questo mouse supporta tre modalità di connessione: 2.4 GHz wireless, Bluetooth e connessione cablata USB-C. La tecnologia wireless garantisce una latenza bassissima, mentre la batteria integrata offre un’autonomia prolungata, ideale per i gamer in movimento.

Grazie al software Corsair iCUE, puoi programmare i pulsanti, personalizzare l’illuminazione RGB e salvare profili di gioco. Questo rende l’M75 estremamente versatile e adatto a qualsiasi tipo di gioco o applicazione.

Il mouse è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità nel tempo. La rotella di scorrimento e i pulsanti sono progettati per un uso intenso, mantenendo prestazioni elevate anche dopo migliaia di clic.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: il Corsair M75 è il compagno ideale per il gaming competitivo, ora a un prezzo imbattibile.