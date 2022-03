Mouse Bluetooth velocissimo per lavorare e giocare: OFFERTONA (-59€)

Il mouse Bluetooth Logitech G502 LIGHTSPEED è l'apparecchio ideale per rendere sempre più coinvolgenti le tue intense sessioni di gaming, grazie a un design ergonomico ed alle innumerevoli funzioni a tua disposizione. Non dimenticare poi la lunga durata della batteria, a cui si aggiunge un sensore in grado di assicurarti sempre la massima precisione in fase di gioco. Un mouse che, in virtù delle indiscutibili qualità tecniche, si presta perfettamente anche per momenti di studio e lavoro al pc.

Non perdere questa ghiotta occasione, prima che il prezzo salga nuovamente: completa l'ordine su Amazon e, grazie ad un irripetibile sconto del 38%, sarà tuo con appena 95,99 euro ed un risparmio di ben 59 euro.

Mouse Bluetooth Logitech G502 LIGHTSPEED in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Grazie ad una frequenza d'aggiornamento di livello professionale pari ad 1 ms otterrai eccellenti prestazioni ed una totale libertà di movimento, senza alcun compromesso in termini di peso, latenza o durata della batteria.

Il sensore HERO 25K è quanto di meglio possa essere ricercato dai gamer, potendo contare su un tracciamento di precisione fino a 25600 DPI con totale assenza di smoothing o lag. A tua disposizione troverai 11 pulsanti, dotati di sistema di tensionamento meccanico per comandi rapidi e precisi. Infinite possibilità di personalizzazione per macro e scelte rapide.

Lasciati tentare dalla convenienza, le unità disponibili potrebbero terminare a breve. Metti nel carrello il tuo mouse Bluetooth Logitech G502 LIGHTSPEED: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e non dovrai pagare le spese di spedizione.