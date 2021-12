Mouse Bluetooth Logitech MX Anywhere 3: PREZZO IMBATTIBILE (-40%)

Il mouse Bluetooth Logitech MX Anywhere 3, al prezzo con cui ve lo proponiamo oggi, diventa una delle migliori alternative di scelta in virtù della costruzione solida e della praticità di utilizzo, non dimenticando poi la forma ergonomica che vi farà dimenticare ogni sintomo di stanchezza anche dopo diverse ore. Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 40%, pagherai appena 54,99 euro con un risparmio di ben 38 euro.

Mouse Bluetooth Logitech MX Anywhere 3 in offerta a prezzo bassissimo

Grazie al velocissimo scroller elettromagnetico MagSpeed, potrai scorrere fino a 1000 righe al secondo e muovere il puntatore con estrema precisione su ogni pixel.

Il sensore da 4000 DPI ti permetterà di utilizzare il dispositivo su qualunque superficie, anche sul vetro: potrai lavorare in tutta comodità al bar, sulla tua scrivania o seduto sul divano di casa. Avrai possibilità di scelta tra la connettività Bluetooth o la modalità wireless facendo affidamento sul ricevitore USB Unifying. Ottime performance in termini di durata: un singolo ciclo di ricarica tramite ingresso USB-C garantirà un'autonomia fino a 70 giorni.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello il tuo mouse Bluetooth Logitech MX Anywhere 3: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai a casa velocemente e con spese di spedizione totalmente gratuite.