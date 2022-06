Mouse ANTI SUDORE perfetto per l'estate: subito tuo con appena 32€

Il mouse da gaming Cooler Master MM710, oltre ad assicurare elevate prestazioni in fase di utilizzo, risulta incredibilmente comodo da impugnare. Un apparecchio resistente e pratico che, se non bastasse, riesce a distinguersi per una costruzione molto particolare: anche dopo ore ed ore di lavoro, le tue mani resteranno asciutte e senza la minima presenza di sudore.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 36%, il mouse Cooler Master sarà tuo con appena 32 euro ed un risparmio di ben 18 euro.

Mouse da gaming Cooler Master MM710 in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Un mouse completo e soprattutto leggero, con un peso di appena 53 grammi. La zona superiore traspirante a nido d’ape, protetta con un rivestimento resistente alla polvere ed all’acqua, è l’ideale per ridurre al minimo il sudore nel palmo della mano e l’affaticamento del polso.

A bordo del mouse è presente il sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 dpi, con 7 impostazioni di sensibilità, per la massima precisione. Il movimento è ulteriormente migliorato grazie al supporto dei piedini in PTFE. I pulsanti di destra utilizzano interruttori Omron di prima qualità.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo mouse da gaming Cooler Master MM710: lo riceverai in brevissimo tempo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.