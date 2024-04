Moulinex Turbo Cuisine in offerta: il tuo chef personale ad un PREZZO BOMBA

Nel mondo dei multicooker, il Moulinex Turbo Cuisine & Fry si distingue per la sua versatilità e tecnologia avanzata. Offerto a un prezzo speciale di 179,00€ con uno sconto del 10%, questo dispositivo è un autentico chef personale sempre a tua disposizione.

Il Moulinex Turbo Cuisine & Fry eccelle in una varietà di modalità di cottura, grazie ai suoi 15 programmi preimpostati che lo rendono adatto a preparare una vasta gamma di piatti. Da patatine fritte croccanti a verdure grigliate, stufati succulenti e altro ancora, questo multicooker può gestire quasi ogni ricetta grazie all’accessorio Extra Crisp Lid, che permette di friggere i cibi con poco olio mantenendoli sani e gustosi.

La modalità Extra Crisp Air-Fry permette di godere di cibi croccanti e leggeri, essenziali per chi cerca di mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto.

Il cuore di questo multicooker è la sua Spherical Bowl, che grazie alla sua forma ottimizza la circolazione del calore e offre una superficie di riscaldamento maggiore, garantendo risultati sempre uniformi e deliziosi. Questo design unico assicura che ogni ingrediente sia cotto alla perfezione, preservando sapori e consistenze.

Il Moulinex Turbo Cuisine & Fry cucina fino a tre volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, grazie alla cottura a pressione elettrica ultrarapida. I tuoi piatti preferiti saranno pronti in un battibaleno: sempre deliziosi e impeccabile.

La facilità d’uso è ulteriormente migliorata dai comandi intuitivi, che includono una manopola e un’interfaccia touch sul coperchio. Con il suo design elegante e le funzioni avanzate, è l’investimento ideale per chi cerca di ottimizzare i tempi in cucina senza compromettere la qualità dei piatti. Non perdere questa offerta e acquista il Moulinex Turbo Cuisine & Fry ad un prezzo speciale!