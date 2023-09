Moulinex SHOCK: friggitrice ad aria DUE cestelli XL con sconto 50%, follia

Moulinex Dual Easy Fry è una friggitrice ad aria unica nel suo genere. Infatti, con una capienza totale enorme – di ben 8,3 litri – è dotata due cestelli indipendenti. Essenzialmente, è in grado di preparare due tipologie di cibo completamente differenti in contemporanea. Quello principale è XXL, da ben 5,2 litri mentre il secondo è un modello XL da 3,1 litri. Grazie alla possibilità di cuocere il 40% più rapidamente dei forni elettrici tradizionali, e alla capacità di preparare due cibi in contemporanea, potrai ottenere un risparmio energetico di ben il 70%!

Un prodotto di alta qualità, incredibilmente facile da usare, grazie anche ai 7 programmi di cottura integrata. Carne, pesce, verdure, ortaggi, dolci, pane, pizze, croccanti patatine: puoi preparare qualsiasi cosa e puoi preparare due pietanze completamente differenti allo stesso tempo.

Non preoccuparti della riuscita dei tuoi piatti: grazie alla tecnologia “Extra Crisp“, potrai ottenere cibi super croccanti, senza aggiungere grassi e senza dover utilizzare litri di olio.

