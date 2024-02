Moulinex Easy Fry Deluxe: friggitrice ad aria PREMIUM a 90€ in MENO

Cucina più sana, veloce e semplice? Non c’è bisogno di partecipare a MasterChef, basta una friggitrice ad aria di qualità. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Moulinex Easy Fry Deluxe a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro.

Proprio così, il prezzo di listino si aggira intorno ai 180 euro, per cui adesso non avrai un semplice sconto del 10%, ma un risparmio di ben 90 euro sul totale. E con questa friggitrice ad aria i tuoi piatti saranno buonissimi e meno calorici. E poi non dovrai nemmeno più usare i fornelli.

Moulinex Easy Fry Deluxe a pochissimo ma ancora per poco

Fai alla svelta perché è un’offerta a tempo, per cui quando le richieste saliranno al 100% non potai più avvalerti di questa promozione. E sarebbe un vero peccato perché con questa friggitrice ad arai puoi cucinare quello che vuoi in modo semplice e veloce. È dotata infatti di un ampio cestello da 4,2 litri e ben 8 programmi preimpostati.

Potrai cucinare le patatine fritte, un pollo intero, il pesce, le bistecche e le torte ad esempio, senza fare nulla di trascendentale. Metti tutto all’interno e premi il programma sul praticissimo pannello touch. Se invece vuoi fare preparazioni più particolari hai la possibilità di impostare la temperatura come vuoi, da 80° C fino a 200° C e il timer.

Semplice, veloce e ora anche economica. Dunque che aspetti? L’offerta scadrà a momenti. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Moulinex Easy Fry Deluxe a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.