Motosega su volantino Lidl Parkside, Amazon RIBATTE: kit con 2 batterie a 47€

Sul volantino Lidl Parkside appena uscito, valido dal 1 luglio, c’è la motosega a batteria. Amazon non perde tempo e, con una super offerta, ribatte offrendo un kit decisamente più interessante. Infatti, lo strumento in vendita nel celeberrimo supermercato non prevede la presenza di batteria, mentre quello disponibile sul colosso dell’e-commerce ne prevede ben 2 (oltre al caricatore) e non è la sola differenza! Infatti, la versione disponibile su Amazon è dotata di barra XL lunga circa 20 cm contro i 16 cm di lunghezza di quella Parkside.

Quanto alla differenza di prezzo, sulla piattaforma e-commerce puoi prendere il kit completo, con accessori e custodia, a 47,45€ mentre il prezzo da Lidl sarà di 39,99€. Meno di 10 € di differenza per avere a disposizione due batterie e non solo. Per approfittare dell’occasione Amazon del momento, prima che finisca, semplicemente basta completare il tuo ordine e aspettare la consegna che è assolutamente gratuita. Non c’è da pensarci troppo però: la disponibilità è limitata.

I prodotti del celeberrimo supermercato tedesco, soprattutto quelli dedicati al fai da te, sono tutti di ottima qualità. Come sempre, il problema è la loro reperibilità, considerando che non sono sempre disponibili durante l’anno. Oltre a questo, è impossibile ignorare le risposte della concorrenza, soprattutto quando arrivano occasioni ghiotte come quella disponibile in questo momento su Amazon.

Infatti, con meno di 10€ di differenza, è possibile portare a casa una motosega corredata da ben due batterie, accessori e persino una custodia. Il modello disponibile da Lidl, quello di Parkside, prevede esclusivamente il corpo macchina con i vari accessori da acquistare a parte (a parte il fodero per la barra e dell’olio per la manutenzione).

Non perdere la super occasione del momento e completa velocemente il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni non prevedono costi aggiuntivi e ti permetteranno di ricevere il prodotto in pochissimo tempo.