Motorola: un nuovo mediogamma low-cost è all'orizzonte

Un nuovo dispositivo di casa Motorola avente il numero di modello XT2335-3 è appena apparso sul portale per la certificazione cinese 3C ma anche sul sito del TENAA; a quanto pare il debutto di questo device è imminente.

Sappiamo che Motorola, da un po’ di tempo a questa parte, ha iniziato a rilasciare moltissimi prodotti interessanti in tutti i segmenti di mercato, ma va molto forte nella fascia media. Ora scopriamo che un inedito midrange è prossimo al lancio. Grazie all’apparizione all’interno dei suddetti siti, scopriamo quali saranno le specifiche tecniche del gadget in questione. Sul nome commerciale invece, non sappiamo nulla.

Motorola: cosa sappiamo del nuovo midrange in arrivo?

Cerchiamo di fare ordine; per quanto riguarda le sue specifiche, il sito della 3C non ci da alcun dettaglio in merito. Sappiamo solo che il telefono esiste e che arriverà a breve (almeno in Asia). Dal portale della TENAA invece, scopriamo che disporrà di uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, ovvero 720 x 1600 pixel. Sotto la scocca dovrebbe esserci un processore a otto core con frequenza massima di 2,2 GHz.

Il mediogamma arriverà con diversi tagli di memoria e con tante configurazioni. La RAM sarà da 4, 6, 8 o 12 GB, mentre lo Storage partirà da 64 GB e arriverà fino a 512 GB. La batteria sarà una cella energetica da 5000 mAh ma la ricarica è ancora sconosciuta. Il peso sarà contenuto (solo 183 grammi) e le dimensioni saranno di 162,7 x 74,6 mm con 8,1 mm di spessore. Due fotocamere sulla back cover completeranno il tutto ma l’ottica principale sarà da 50 megapixel. Anteriormente prevediamo uno snapper selfie da 8 Mpx. Oltre a questi dettagli non sappiamo molto. Vi invitiamo a restare connessi con noi per scoprire le ultime novità in merito.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo il Moto G71 in offerta a soli 249,90€ al posto di 339,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.