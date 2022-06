Motorola: tutti pazzi per il mediogamma più economico di sempre

Se siete delle persone che cercano un nuovo smartphone che costi poco ma che offre tanto, abbiamo da soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Motorola Moto G22, un dispositivo eccellente che offre funzionalità da medio gamma ma che, grazie gli sconti di Amazon, si può portare a casa ad un costo contenuto: sono 140,18€ al posto di 219,90€, con spedizioni gratuite incluse nel prezzo.

Non di meno, avrete diritto alla garanzia di Amazon per ben due anni, ma anche all’assistenza clienti sette giorni su sette.

Motorola Moto G22: la scelta vincente

Scegliere un prodotto come il Moto G22 non è mai sbagliato, anche perché è un telefono compatto dalle prestazioni eccellenti e dal design meraviglioso. Inoltre, è anche sottilissimo. Le colorazioni disponibili sono magnifiche e la nostra preferita è la Iceberg Blue.

Il display è un pannello Max Vision da 6,5“ con risoluzione HD+ con refresh rate da 90 Hz. A bordo troviamo anche una batteria capiente da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo. Inutile dirvi che il telefono garantisce ore di autonomia con una singola carica, quindi potrete uscire la mattina senza preoccupazioni e tornare a casa la sera con ancora un 20 o 30% di batteria restante.

Il sistema operativo è Android 12 con skin MyUX al seguito, ricca di gestures e opzioni Smart.

Il processore è l’ottimo MediaTek Helio G37 ocra core, coadiuvato da banchi RAM da 4 GB e memorie da 64 GB.

Concludiamo segnalando che la presenza dello slot per le microSD che permette l’espansione della memoria fumo a 1 TB.

La fotocamera è composta da quattro sensori, con quello principale da ben 50 megapixel. Non mancano lenti creative per la gioia di tutti i content Creator.

Capite bene che da 219 a 140,18€ parliamo di uno sconto davvero interessante. Ma fate presto, perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito di Amazon.

Fateci sapere se lo acquisterete e come vi troverete con il suddetto dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Motorola Moto G22 : tutti i prezzi

20,97€ per un Motorola Moto G22: è questa oggigiorno la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione disponibile grazie a Amazon.

Elencate in questa tabella, ecco tutte le offerte accessibili.