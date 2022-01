Motorola: tutti pazzi per il dongle wireless con Android Auto

Il dongle MA1 di Motorola che offre Android Auto in modalità wireless alle auto è stato lanciato pochi giorni fa ed è andato rapidamente “Sold Out” su Amazon. Il dispositivo è “il primo dongle wireless certificato da Google per Android Auto” per le automobili e ha avuto un'accoglienza entusiastica.

Il dongle Motorola MA1 con Android Auto è andato “Sold Out”

Molti utenti negli USA hanno letteralmente fatto a gare per accaparrarsi il prodotto. Ora è emerso che ci sarà un rifornimento dell'inventario di Amazon e il portale target.com ha offerto anche l'opportunità ai clienti di ottenere il gadget attraverso la sua piattaforma.

Segnaliamo che SGW Global è la società che produce il dongle a marchio Motorola e sembra che stia facendo di tutto per soddisfare la crescente domanda dei consumatori per il suddetto accessorio. L'azienda afferma che tutti i problemi di collo di bottiglia che riguardano il rifornimento di MA1 su Amazon verranno risolti rapidamente e la piattaforma riprenderà a prendere ordini.

La versione wireless di Android Auto sembra una proposta eccitante e questo potrebbe essere parte dei motivi dell'aumento della domanda per il dongle MA1. La forma cablata di Android Auto limita la velocità di ricarica, quindi l'opzione wireless include praticità e altre funzionalità premium come l'accoppiamento più veloce e AAWireless con crowdfunding.

Inoltre ricordiamo che Android Auto è una versione ottimizzata della piattaforma che serve per godere di un utilizzo senza interruzioni di continuità su un veicolo in movimento. Offre interazioni minime e totalmente “hands-free” (a mani libere, n.d.r.) tra il conducente e il suo smartphone in modo che l'autista possa tenere gli occhi sulla strada e mai sul dispositivo.

Speriamo che arrivi presto da noi: sarebbe davvero comodissimo in auto.