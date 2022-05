Motorola svela Moto G71s, un nuovo mediogamma con schermo OLED

Motorola ha appena tolto i veli ad un nuovo smartphone di fascia media: si chiama Moto G71s ed è stato appena commercializzato in Cina; è il frutto di una cooperazione fra il marchio e l’operatore China Mobile. Ma cosa ha di diverso rispetto agli altri midrange dell’OEM di proprietà di Lenovo? Scopriamolo insieme.

Di fatto, se lo osserviamo con attenzione noteremo che esteticamente (e non solo) non è pi diverso dal Moto G82 5G appena presentato da noi. Che sia il rebrand per il mercato locale asiatico?

Motorola Moto G71s: le caratteristiche

Esteticamente, il device presenta lo stesso design del Moto G82 5G ma le caratteristiche sono premium. C’è uno schermo OLED da 6,6 pollici fullHD+ con refresh rate da 120 hz. C’è il supporto per la gamma colori NTSC al 100%, certificazione SGS e molto altro.

Sotto la scocca troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di RAm e 128 GB di storage ma c’è anche una versione con 6 GB di RAM. Fotograficamente abbiamo tre sensori allineati in verticale sulla back cover. C’è una camera principale da 50 Megapixel con OIS, binning dei pixel 4-1, ultrawide da 8 Mega e macro da 2 Mega.

Ci sono tante chicche software pensate per i creator e c’è perfino la “Dual scene Vlog”. Anteriormente abbiamo una selfiecam da 16 mpx. Presente una batteria da 5000 mAh con fast charge da 33W, dual speaker Dolby Atmos e fingerprint montato sul frame laterale, precisamente sotto il pulsante di accensione. Skin MYUI 3.0 su Android 12.

Viene venduto in due colorazioni: Meteorite Black e White Lily a 1699 yuan (252 dollari). Il Moto G82 invece, costa 329,99€. Il Motorola Moto G71 standard invece, lo portate a casa a 269,90€ al posto di 339,99€ in super sconto su Amazon per poche ore (è un’offerta a tempo, ma fate presto). Anche lui ha un processore Qualcomm Snapdragon 695 e una batteria da 5000 mAh. La cover è inclusa nel prezzo.

