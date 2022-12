Motorola: stanno arrivando i nuovi smartphone economici Moto G13 e G23

I nuovi smartphone di fascia media di Motorola, i Moto G13 e Moto G23, sono prossimi al debutto internazionale; oggi apprendiamo che sono stati avvistati presso il sito della TDRA e questo fa presumere un lancio imminente.

Motorola Moto G13 e G23: cosa sappiamo ad oggi?

L’OEM americano di proprietà di Lenovo sta lavorando su due nuovi device; si chiamano Moto G13 e G23 e sono stati elencati entrambi nei siti della NBTC e della FCC. Adesso invece, sono approdati sulla TDRA e questo ci fa ipotizzare, come detto in calce, ad un debutto alle porte. I terminali potrebbero arrivare da un momento all’altro. Ci aspettiamo di vedere presto teaser trailer o lanci ufficiali nei giorni a venire.

Partiamo con ordine: il Moto G13 dispone del numero di modello XT2331-3, mentre il Moto G23 vanta il numero di modello XT2333-5. Il nome in codice del primo è Penang, quello del secondo invece, Penang Plus. Tra l’altro, quest’ultimo è anche stato avvistato presso la FCC. Ad oggi non ci sono dettagli sui telefoni in questione ma sappiamo solo che arriveranno presto.

Verosimilmente però, conosciamo qualche piccolo dettaglio; il G13, per esempio, avrà una cella energetica da 5000 mAh con ricarica rapida da 20W. Dovrebbero esserci due lenti e un flash LED e anteriormente, uno schermo con tacca al centro del pannello. Il G23 invece, supporterà la ricarica da 33W. Questo è quanto è trapelato; restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Moto G32 si trova in super sconto su Amazon a soli 169,90€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del telefono. Si tratta di uno smartphone molto interessante con un rapporto qualità-prezzo, ideale per tutti coloro che cercano un device piccolo, portatile, con una buona autonomia e che costa poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.