Motorola razr 50 Ultra: sconto al TOP per lo smartphone pieghevole (-25%)

Oggi Amazon ti regala un’offerta eccezionale su Motorola razr 50 ultra: smartphone pieghevole Android elegantissimo e potente che può essere tuo a soli 895,98 euro invece di 1199 grazie al 25% di sconto. Il prezzo include la spedizione Prime e hai anche la possibilità di pagarlo a rate tramite Cofidis a tasso zero al checkout.

Motorola razr 50 Ultra: uno smartphone pieghevole eccezionale

Motorola razr 50 Ultra è uno smartphone destinato a sorprenderti: non solo per le sue velleità da dispositivo pieghevole, ma proprio per la potenza messa a disposizione di un device del genere.

Il display esterno pOLED da 4 pollici è una meraviglia e ti permette di svolgere moltissime attività senza aprire il telefono: scattare selfie, rispondere ai messaggi, guardare video o ottenere indicazioni stradali. Il display interno flessibile da 6.9 pollici, invece, garantisce una qualità d’immagine eccezionale e, grazie alla tecnologia pOLED, si piega senza lasciare segni visibili.

Il telefono è dotato di una doppia fotocamera da 50+50 megapixel ideale per scattare foto nitide e definite in ogni condizione di luce, anche la più scarsa. La fotocamera frontale da 32 megapixel, invece, è ideale per selfie di alta qualità. Tutto questo potenziato dall’intelligenza artificiale integrata, che migliora le foto e rende più fluido e semplice l’utilizzo dello smartphone.

Chiudiamo con qualche dato tecnico non da poco: processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 e compatibilità con la rete 5G, insieme a 12GB di RAM e addirittura una memoria interna da 512GB. La batteria da 4000mAh, con ricarica rapida da 45W e wireless a 15W, ti assicura un’ottima autonomia, mentre la certificazione IPX8 lo rende resistente all’acqua.

Acquistalo adesso su Amazon a soli 895,98 euro invece di 1199, vicinissimi al minimo storico.