Motorola Razr 50 Ultra: nuovo minimo per il pieghevole su Amazon (-302€)

Il Motorola Razr 50 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 897 euro, invece di 1.199 euro, con possibilità anche di pagamento in 12 rate mensili. Si tratta del nuovo minimo storico per il top di gamma pieghevole di casa Motorola che viene venduto direttamente da Amazon. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra al minimo su Amazon

Il Motorola Razr 50 Ultra è dotato di un display pieghevole con pannello OLED da 6,9 pollici a cui abbina un display esterno OLED da 4 pollici, che consente l’utilizzo dello smartphone anche da chiuso. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che garantisce prestazioni elevate e tanta efficienza.

Ci sono poi 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 897 euro invece di 1.199 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il pieghevole di Motorola, disponibile anche optando per il pagamento in 12 rate mensili. L’offerta è accessibile dal box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni del pieghevole di Motorola.