Motorola Razr 50 Ultra in sconto con il Black Friday di Amazon (-421€)

Il Motorola Razr 50 Ultra è protagonista di un’ottima offerta per il Black Friday di Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 778 euro invece di 1.199 euro, con uno sconto 421 euro rispetto al prezzo di listino e di 90 euro rispetto al precedente minimo. L’acquisto, per gli utenti Amazon selezionati, può avvenire anche in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida per tre diverse colorazioni dello smartphone. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra: un best buy tra i pieghevoli

Il nuovo Motorola Razr 50 Ultra è dotato di un’ottima scheda tecnica con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che può garantire prestazioni eccellenti anche grazie al supporto di 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che di una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. Lo smartphone ha un display pieghevole OLED da 6,9 pollici a cui affianca un display esterno OLED da 4 pollici. Il sistema operativo è Android 14 e a completare la scheda tecnica c’è una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel.

