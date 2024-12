Motorola Razr 50 Ultra in offerta su Amazon: è il pieghevole da scegliere (-438€)

Il Motorola Razr 50 Ultra è oggi lo smartphone pieghevole da prendere: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il pieghevole di Motorola con un prezzo scontato di 761 euro (con 438 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio) e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, usando la carta di debito. Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra: il prezzo su Amazon è ottimo

Il Motorola Razr 50 Ultra p il punto di riferimento del mercato degli smartphone pieghevoli, con un display OLED da 6,9 pollici (pieghevole) e un display esterno OLED da 4 pollici, che consente di utilizzare il dispositivo anche da chiuso.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Tra le specifiche troviamo una batteria da 4.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 15 W, e il sistema operativo Android 14.

Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 761 euro e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Per chi vuole spendere qualcosa in meno, invece, segnaliamo la possibilità di puntare sul Motorola Razr 40 Ultra con Snapdragon 8 Plus Gen 1. Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 559 euro.