Motorola Razr 50 Ultra in offerta flash su Amazon a 599€: è il nuovo minimo storico

Il Motorola Razr 50 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora disponibile al prezzo minimo storico. Grazie alla promo in corso, infatti, il pieghevole di Motorola è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro con anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili.

Motorola Razr 50 Ultra: è il pieghevole da scegliere oggi

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 Ultra comprende un display pOLED da 6,9 pollici oltre a un display esterno da 4 pollici, che consente l’utilizzo del dispositivo anche da chiuso. Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia assoluta in termini di prestazioni ed efficienza.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Il modello ha una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è certificato IPX8.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 599 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con possibilità di dilazionare la spesa senza alcun costo aggiuntivo.