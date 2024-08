Motorola Razr 50 Ultra, il prezzo crolla sotto i 1000€: il pieghevole da prendere ora

Il Motorola Razr 50 Ultra è attualmente disponibile su Amazon a 983€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 1.199€. Chipset potente e un mini-display esterno che abbraccia tutta la scocca superiore, venendo interrotto solo dalle due fotocamere. E’ lui lo smartphone pieghevole su cui puntare: a questo prezzo ne vale assolutamente la pena.

Il Motorola Razr 50 Ultra è dotato di un display esterno pOLED da 4,0 pollici e di un display interno pOLED da 6,9 pollici. Il display interno, con una risoluzione di 2640 x 1080 e una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, offre un’esperienza visiva eccezionale, anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia LTPO consente una luminosità di picco di 3000 nit quando si visualizzano contenuti HDR10+, garantendo colori vividi e dettagli nitidi.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, insieme a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, assicura prestazioni elevate e una gestione fluida del multitasking. La batteria da 4000mAh supporta la ricarica rapida a 45W e la ricarica wireless a 15W, garantendo un’autonomia sufficiente per un’intera giornata di utilizzo intenso. Il dispositivo è inoltre resistente all’acqua con certificazione IPX8, offrendo una protezione affidabile contro gli schizzi e le immersioni brevi.

Il comparto fotografico del Razr 50 Ultra include una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50MP, uno principale e uno teleobiettivo, mentre la fotocamera frontale è da 32MP. Queste fotocamere offrono una qualità di immagine eccellente con diverse modalità di scatto, inclusi ritratto e visione notturna, e supportano la registrazione video in 4K a 60fps.

Il software Android 14 con l’interfaccia personalizzata Hello UX di Motorola offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Motorola ha già promesso che garantirà diversi anni di aggiornamenti: tre major update di Android e quattro anni di patch di sicurezza, garantendo una longevità del device accettabile.

Il Motorola Razr 50 Ultra rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un telefono pieghevole con caratteristiche avanzate e prestazioni solide. Con l’attuale offerta in corso su Amazon, può essere tuo ad un ottimo prezzo: non farti scappare questa occasione, lo puoi pagare anche a rate!