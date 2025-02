Motorola Razr 50 Ultra: -42% su Amazon con l'offerta di oggi | Nuovo MINIMO

Il Motorola Razr 50 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, con uno sconto del 42% rispetto al listino. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il pieghevole di Motorola che diventa, sempre di più, il vero best buy per gli utenti alla ricerca di uno smartphone pieghevole con ottime specifiche. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra: un vero affare tra i pieghevoli

Il Motorola Razr 50 Ultra è dotato di un display AMOLED pieghevole da 6,9 pollici e di un display esterno AMOLED da 4 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che viene affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La batteria è da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 15. In questo momento, il Razr 50 Ultra è, per rapporto qualità/prezzo, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone pieghevole.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra al prezzo scontato di 699 euro. Lo smartphone pieghevole di Motorola è ora disponibile con il 42% di sconto, diventando un vero e proprio affare in questa categoria. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.