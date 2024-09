Motorola Razr 50: calo di prezzo su Amazon per il pieghevole (anche in 12 rate)

Il Motorola Razr 50 è protagonista di una nuova offerta su Amazon: lo smartphone pieghevole di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 789 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito, per gli utenti Amazon selezionati. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per acquistare il nuovo pieghevole della serie Razr. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50: è il pieghevole da prendere su Amazon

Il Motorola Razr 50 è lo smartphone giusto da prendere per chi cerca un pieghevole dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display pOLED da 6,9 pollici di diagonale oltre a un display pOLED da 3,6 pollici.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300X che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.200 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Tra le specifiche c’è il supporto Dual SIM anche con eSIM e un sensore di impronte digitali alterale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 con un prezzo scontato di 789 euro e con la possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.