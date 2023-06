Motorola Razr 40 Ultra UFFICIALE: super display e massima interattività

Motorola presenta oggi la nuova generazione di smartphone pieghevoli Razr, dimostrando ancora una volta come un design innovativo possa ridefinire l’utilizzo degli smartphone.

I due dispositivi che compongono la famiglia di Motorola Razr 2023 combinano stile e specifiche premium per offrire un’esperienza mobile all’avanguardia. Ogni aspetto di questa nuova gamma di smartphone è stato attentamente progettato per soddisfare le esigenze degli utenti moderni.

Motorola Razr 40 Ultra: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Razr 40 Ultra è lo smartphone pieghevole più sottile del settore. Nonostante un design moderno e ultra-tascabile, offre un potente processore Snapdragon® 8+ Gen 1, una batteria efficiente ed un ampio display esterno con cui è ora possibile rispondere ai messaggi, utilizzare le mappe per la navigazione e restare costantemente aggiornati in modo semplice ed intuitivo.

Grazie alla tecnologia Flex View, gli utenti possono utilizzarlo come treppiede regolabile per scattare foto, registrare video e interagire in modi innovativi. Con fotocamere di alta qualità e funzioni smart, come il riconoscimento del volto e le gesture, il Razr 40 Ultra offre un’esperienza fotografica eccezionale.

Il Motorola Razr 40 Ultra ha un display esterno da 3,6″ con refresh rate fino a 144Hz. Offre una risoluzione eccellente e colori vividi. La fotocamera principale da 12MP cattura foto di alta qualità con effetto bokeh e stabilizzazione ottica dell’immagine. Il dispositivo supporta selfie con una fotocamera frontale da 32MP ed ha un obiettivo ultrawide e macro da 13MP.

Con un design iconico ispirato al RAZR V3 originale, Motorola Razr 40 Ultra offre una flessibilità infinita. Una volta chiuso, si piega completamente a metà senza spazi, creando un look moderno. Quando viene aperto, svela un display OLED a grandezza naturale. La cerniera ridisegnata e il vetro Ultra Thin Glass assicurano un aspetto senza pieghe ed un’eleganza impeccabile. Il consumatore potrà scegliere fra colori molto audaci quali Viva Magenta, Infinite Black e Glacier Blue.

Motorola Razr 40 Ultra offre un’esperienza audio avanzata con Dolby Atmos® e Spatial Sound by Moto, per un suono coinvolgente e di alta qualità. È alimentato dal potente Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da una batteria di lunga durata e ricarica ultraveloce. Il suo fratello minore, ossia Motorola Razr 40, presenta semplicemente un display esterno più piccolo ma mantiene tutte le caratteristiche di uno smartphone di fascia alta: design elegante con vetro Gorilla Glass e pelle vegana premium, fotocamera principale da 64MP con obiettivo Ultrawide e macro da 13MP, fotocamera selfie da 32MP.

Entrambi i dispositivi funzionano con Android 13 ed offrono funzionalità esclusive di Motorola e strumenti di sicurezza avanzati come ThinkShield, Moto Secure e Moto KeySafe. Inoltre, è stata presentata la versione Viva Magenta del Motorola Edge 40, che offre un design ricercato con un display curvo, protezione IP68, una potente fotocamera da 50MP e ricarica rapida. Con uno spessore di soli 7,58 mm, il Motorola Edge 40 Viva Magenta è uno dei dispositivi più sottili nella sua categoria.

Motorola Razr 40 Ultra è disponibile in Italia al prezzo di 1199 euro a partire da oggi, 1 giugno, nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta. La disponibilità di Motorola Razr 40 verrà comunicata in seguito. Invece Motorola Edge 40 Viva Magenta Edition è disponibile da ora al prezzo di 599 euro.