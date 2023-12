Motorola Razr 40 Ultra: il miglior pieghevole da comprare oggi, lo paghi solo 849€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente speciale; il meraviglioso clamshell dell’OEM americano di proprietà di Lenovo si trova in super sconto a soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ovviamente ci riferiamo al potentissimo Motorola Razr 40 Ultra che, nella sua iterazione in colorazione “Viva Magenta” (realizzata in collaborazione con Pantone) e con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, diventa un best buy senza paragoni. È un gadget favoloso, con un display esterno da 3,6″ dotato di tanta tecnologia, pOLED e che permette di utilizzare il gadget anche “da chiuso”. Internamente vi è un pannello ampio e generoso, anch’esso pOLED, con refresh rate da 165 Hz. Non di meno, dispone di una selfiecam da 32 Megapixel e le fotocamere posteriori assicurano scatti assurdi in ogni condizione di luce. Ottima la batteria che si ricarica in un lampo, è Dual SIM e ha Android 13 sotto la scocca.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché comprarlo

In primo luogo, come detto, ha uno schermo esterno pOLED da 3,6″ con refresh rate da 144 Hz super funzionale e personalizzabile, pensato per svolgere le azioni quotidiane anche con il device “chiuso”: si possono scattare foto, si può rispondere alle chiamate o ai messaggi, guardare un video e molto altro ancora. Internamente c’è un ampio pannello pOLED da 6,9″ con refresh rate da 165 Hz con la piega super sottile che non si vede quando il terminale è aperto. È perfetto per vedere i contenuti in mobilità.

Vi è la Dual Camera con sensori da 12 e 13 Megapixel per scatti unici, anche al buio. Con la tecnologia FlexView poi, potrete regolare lo smartphone in diverse angolazioni e ciò lo rende ideale se fate tante videocall, di svago o per piacere. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Eccellente poi la batteria da 3500 mAh che dura un giorno con una singola carica e si ricarica rapidamente con la TurboPower da 33W. A soli 849,00€ è da comprare subito.

