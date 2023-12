Motorola Razr 40 Ultra: il clamshell più bello, OGGI a soli 899€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole veramente sensazionale; si chiama Motorola Razr 40 Ultra ed è l’ammiraglia del colosso americano di proprietà di Lenovo. Parliamo di un terminale clamshell, dotato di tecnologie premium, con una scheda tecnica potentissima e uno schermo super risoluto. La sua killer feature però, risiede nel pannello esterno, grande e generoso e che permette di utilizzare il terminale anche “da chiuso”. Grazie agli sconti folli folli di Amazon lo pagherete solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché comprarlo

Iniziamo la disamina di questo prodotto parlandovi della sua estetica: abbiamo un display flessibile da 6,9 pollici pOLED con risoluzione FullHD+, refresh rate da 165 Hz e supporto all’HDR10+. C’è poi uno schermo ausiliario da oltre 3,6 pollici full screen che permette di utilizzare il Razr 40 Ultra anche quando è chiuso (si apre a conchiglia come un vero clamshell degli anni ’90). Ha una batteria capiente da 3800 mAh che si ricarica rapidamente con la TurboPower da 33W ed è anche Dual SIM, c’è Android 13 con personalizzazione simil-stock di Motorola e il modello in questione è nella bellissima colorazione Viva Magenta.

Il comparto fotografico prevede una selfiecam da 32 Megapixel con OIS per videocall di alto livello, una main camera da 12 Megapixel che gira video in 4K e scatta foto nitide anche al buio, mentre l’ultrawide è da 13 Megapixel per scatti e riprese creative. Come non citare poi la presenza del modem 5G all’interno del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB per l’archiviazione dei dati.

A soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Motorola Razr 40 Ultra è meraviglioso; un vero best buy che noi ci sentiamo di consigliare se volete un prodotto unico, che si distingue dalla concorrenza e che ha tanta potenza sotto la scocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.