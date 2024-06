Motorola Razr 40 Ultra a meno di 670€: risparmio SUPER (-44%)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Motorola Razr 40 Ultra, nella sua iterazione color Peach Fuzz, è in sconto al prezzo speciale di soli 669,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato sul valore di listino pari al 44%. Cosa aspettate a prenderlo? Questo è un affare che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire; non pensateci troppo. Il modello in questione è dotato anche del caricatore da 33W in confezione e presenta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file, delle foto, dei video e delle canzoni.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché comprarlo

Fra le altre cose, il suddetto smartphone vanta uno schermo OLED da 165 Hz dotato di tecnologie all’avanguardia con refresh rate da 165 Hz, ma c’è anche un display esterno da 3,6 pollici pOLED perfetto per la visione dei contenuti quando il device è “chiuso”. Il processore interno invece, è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. C’è il modem 5G per la connettività next-gen e il modem Wi-Fi 6E per connettere il gadget alle reti wireless. Come non citare poi la selfiecam da 32 Megapixel perfetta per le videocall o per gli autoscatti e ci sono anche due sensori fotografici sulla back cover da 12 e 13 Megapixel. La batteria interna è da 3500 mAh con ricarica rapida TurboPower da 33W e, a proposito, il caricatore sarà incluso nella confezione di vendita.

Motorola Razr 40 Ultra viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 699,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fatelo vostro adesso, avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e con Prime potrete ricevere il prodotto in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.