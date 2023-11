Motorola Razr 40: il pieghevole del momento, TUO ad un prezzo SUPERLATIVO

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Motorola veramente eccezionale; ci riferiamo all’ottimo Razr 40, un prodotto che viene venduto ad un prezzo strepitoso con uno sconto esagerato. Sì, questo è un best buy quindi prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. Sarà vostro con soli 639,00€ con un risparmio medio pari al 29% sul valore di listino: mica poco, se ci pensate. Lo trovate su Amazon con consegna celere in pochissimi giorni (in alcuni casi arriverà anche in meno di 24 o 48 ore al vostro domicilio o ad un luogo da voi designato); si potrà perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque comode soluzioni a tasso zero. Il reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Razr 40: ecco perché dovete acquistarlo

Lo smartphone di Motorola si presenta come un prodotto pieghevole di ultima generazione dotato di uno schermo flessibile da 6,9 pollici OLED con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e non solo. Posteriormente troviamo un mini pannello piccolo e concreto, adatto per la visualizzazione dell’orario e di altre informazioni chiave. Come non citare la tecnologia che sfrutta una nuova cerniera con Tear-Drop che permette di piegare il pannello senza vedere troppo la piega; è uno smartphone colorato e compatto, ideale da tenere nel taschino della giacca o in una borsa.

Con la modalità Flex View avrete nuovi modi di usare il dispositivo per scattare foto, fare videocall e molto altro ancora. Presenta Android 13 con skin proprietaria, ha il supporto al Dual SIM e al 5G, c’è una batteria capiente da 4200 mAh che si ricarica rapidamente con la TurboPower da 33W e perfino in modalità wireless. Completa il tutto un sistema fotografico di punta con sensore principale da 64 Megapixel con stabilizzazione ottica. Il modello in sconto è in colorazione “Sage Green” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria al prezzo di 639,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.