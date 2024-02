Motorola razr 40 con display OLED flessibile in SUPER OFFERTA (-33%)

Motorola razr 40 con display flessibile OLED da 6.9 pollici è un meraviglioso concentrato di tecnologie di ultima generazione che oggi è protagonista di questa offerta Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 600 euro invece di 899,90. Un’opportunità strepitosa su un dispositivo di qualità.

Motorola razr 40 in offerta Amazon: la scheda tecnica

Motorola razr 40 conquista tutti con il suo impressionante display flessibile FHD+ pOLED da 6.9″ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Un display rivoluzionario, brevettato con tecnologia Tear-Drop, che si piega senza lasciare segni, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

Questo schermo ti permette di sfruttare al meglio un comparto fotografico di prim’ordine, capace di farti realizzare foto straordinarie da ogni angolazione con Flex View, che consente di posizionare il razr 40 in diverse angolazioni per scoprire modi completamente nuovi per scattare, creare e interagire con il dispositivo.

Grazie alla fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica e alla fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel, potrai catturare selfie e foto di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce.

La batteria da 4200mAh ti assicura un’autonomia eccezionale supportata da una tecnologia di ricarica veloce a 33W che ti permette di avere il telefono carico e pronto all’uso in men che non si dica. Approfitta dunque di questo super sconto e acquista il tuo Motorola razr 40 a soli 600 euro invece di 899,90.

