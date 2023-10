Motorola Razr 40: clamshell TOP, prezzo WOW con le offerte dei Prime Days

Il clamshell più venduto del momento, il Motorola Razr 40, scende al prezzo più basso di sempre: solo 649,99€, spese di spedizione incluse. Lo sconto è del 7% sul valore di listino proprio grazie alle offerte speciali dei Prime Days di Amazon. Com’è ovvio che sia, la promozione durerà fino alla fine dei giorni di “festa” presenti sul sito di e-commerce, quindi vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati/e. Le scorte potrebbero anche essere limitate quindi potrebbe andare “sold out” prima del previsto. Il modello in questione che vi segnaliamo è quello in colorazione “Summer Lilia” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire. Vi ricordiamo anche che il caricatore da 33W è incluso nella confezione.

Motorola Razr 40: top di gamma dal prezzo da “midrange”

Il meraviglioso smartphone top di gamma di Motorola, il Razr 40, si porta a casa oggi con un prezzo sensazionale. Viene venduto e spedito da Amazon al costo di 649,99€, spese di spedizione incluse, dispone della consegna celere e gratuita, oltre che garantita. Si potrà avere accesso ad una serie di vantaggi esclusivi come il reso entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamento o gravi problematiche, con rimborso totale del prezzo del prodotto, ma non finisce qui. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo è un dispositivo pieghevole ricco di funzionalità incredibili, con un processore da top di gamma, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage; gode del supporto al Dual SIM, c’è il 5G e l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria è da 4200 mAh e si ricarica in un lampo con la fast charge da 33W. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.