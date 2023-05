Motorola Razr 40: certificato e pronto al lancio

Il presunto clamshell low-cost di Motorola prossimo al lancio, il Razr 40 standard, è appena stato avvistato sul noto portale di benchmarking Geekbench. Ha anche ottenuto la certificazione 3C quindi il debutto è proprio alle porte.

Come molti di voi sapranno, il prossimo 1° giugno Motorola svelerà il famigerato Razr 40 Ultra, un pieghevole a conchiglia di nuova generazione con specifiche tecniche di punta. Unitamente a questo però, pare che la compagnia voglia svelare anche un midrange low-cost dal medesimo form factor. Certo, ci saranno diverse rinunce ma nulla di eclatante da pregiudicare l’esperienza d’uso. Ad oggi, diversi report hanno già suggerito quali saranno le specifiche dell’iterazione più costosa, ma non si sapeva nulla di quest’altra variante. Ora, prima del lancio, i dettagli sono emersi in rete grazie alla certificazione sui portali online.

Motorola Razr standard: le caratteristiche complete

Come si può evince dall’immagine correlata di seguito, si vede che il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con il numero di modello XT2323-3. Questo sarà il Motorola Razr 40, un terminale dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, coadiuvato da 12 GB di RAM e da Storage da 128 o 256 GB. Il sistema operativo di questo gadget sarà, ovviamente, Android 13.

Dai test single core vediamo che ha ottenuto 1019 punti, mentre da quelli multi-core riscontriamo un punteggio di 2545 punti. Dal sito 3C invece, scopriamo che la batteria si ricaricherà con una velocità di 33W.

Non di meno, nell’articolo abbiamo allegato anche delle immagini (vedere sopra) che mostrano l’estetica del suddetto dispositivo. Come potete vedere il design è molto minimal e c’è un piccolo pannello volto a visualizzare data, orario, notifiche, accanto al modulo fotografico. Il Razr 40 Ultra invece, avrà un pannello gigantesco da oltre 3 pollici. Il Razr 40 verrà venduto in viola, verde oliva e crema.

Se invece volete comprare il top di gamma dello scorso anno, vi suggeriamo che Razr (2022) costa solo 935,05€ su Amazon con lo sconto del 22% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.