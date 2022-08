Motorola Razr (2022) UFFICIALE, pronto a sfidare il Samsung Galaxy Z Flip4

Il nuovo Motorola Razr (2022) è stato lanciato ufficialmente; dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen 1, di una main camera da 50 Mpx e di uno schermo pOLED pieghevole da 144 Hz.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo ha appena tenuto un evento di lancio in Cina per annunciare i nuovi Motorola S30 Pro, X30 Pro e Razr (2022). Scopriamo le caratteristiche del pieghevole che mira a sfidare Galaxy Z Flip4 di Samsung.

Motorola Razr (2022): le caratteristiche

Il nuovo Razr (2022) non sembra disporre di una tacca; c’è un design con foro all’interno del pannello pieghevole e ci sono due fotocamere sul posteriore. Il fingerprint è allocato sul frame laterale e la cerniera risulta essere più resistente di prima. Si può piegare in tante angolazioni differenti.

C’è uno schermo P-OLED che si piega da 6,7 ​​pollici con un foto al centro del pannello che supporta il refresh rate da 144 Hz e la risoluzione FullHD+. C’è il supporto alla gamma colori a 10 bit e all’HDR10+. Posteriormente c’è uno schermo mini da 2,7 pollici POLED. Si può usare per rispondere ai messaggi, per vedere le notifiche o per giocare, ma non solo.

La main camera è da 50 Mpx con OIS coadiuvata da un’ultrawide da 13 Mega che funge anche da macro. Anteriormente c’è una selfiecam da 32 Mpx.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB UFS 3.1.C’è il sistema operativo Android 12 con skin MyUI 4.0 al seguito con Ready For mode; si può collegare il device ad un monitor per un’esperienza da desktop. Fra le altre cose citiamo la batteria da 3500 mAh con fast charge da 33W, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

Vediamo quali sono i prezzi del Moto Razr 2022:

8 GB RAM + 128 GB: 5.999 Yuan (~ $ 890);

8 GB RAM + 256 GB: 6.499 Yuan (~$964);

12 GB RAM + 512 GB: 7.299 Yuan (~1.083).

Verrà venduto in bianco o in nero e si potrà acquistare dal 15 agosto in Cina. Non sappiamo quando arriverà da noi ma non dovrebbe mancare molto. Restate connessi.

