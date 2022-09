Motorola Razr (2022): il design è stato rivelato (FOTO)

In queste ore è trapelato online il design completo del nuovo pieghevole di casa Motorola. Si chiama Moto Razr (2022) ed è prossimo al debutto internazionale. Il dispositivo sembra presentare due camere posteriore e un’estetica all’avanguardia, con uno stacco netto rispetto al passato e alle generazioni precedenti. Sicuramente la compagnia annuncerà questo prodotto anche in Europa, quindi c’è da attendere ancora poche settimane per vederlo nei nostri scaffali.

Motorola Razr (2022): sarà così, ufficiale

La recente indiscrezione ci arriva per mano dell’insider del web Evan Blass che ha condiviso sui suoi social network i render per la stampa del nuovo flip phone dell’OEM americano di proprietà di Lenovo. Per chi non lo sapesse, questo device è già stato annunciato in Cina ma nel resto del mondo è ancora off-limits. Verrà svelato a breve. Si tratta di un telefono a conchiglia con schermo interno da 6,7 pollici e posteriore da 2,7 pollici che permette di fare tante cose: giochi, rispondere ai messaggi, fare foto e molto altro ancora. Praticamente si può usare il telefono da chiuso.

Dai rendering online possiamo notare che il terminale presenta una dual camera sulla parte posteriore: ci sono due lenti da 50 e 13 Megapixel con flash LED annesso. All’interno, la selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni. Ha la risoluzione di 32 Megapixel. Il fingerprint è sul frame laterale e il device è certificato contro l’acqua.

Anteriormente, come detto, c’è uno schermo da 6,7 pollici con refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, una batteria da 3500 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 33W. C’è Android 12 con MyUX 4.0.

