Motorola One Action ha appena ricevuto l'aggiornamento ad Android 11, la nuvoa versione del software di casa Google; se ne avete uno, controllate le impostazioni del device.

Motorola One Action si aggiorna con tante novità

Motorola è una delle poche aziende note per gli smartphone Android One. Il marchio di proprietà di Lenovo ha lanciato un dispositivo chiamato One Action nell'ambito di questa iniziativa nell'agosto 2019. Quasi due anni dopo il suo annuncio, questo terminale ha ora iniziato a ricevere il suo secondo importante major update.

Il Motorola One Action è uno smartphone unico nel suo genere, visto che possiede un'action cam ultra-wide da 16 Megapixel. Il telefono ha debuttato con Android 9.0 Pie ed è stato successivamente aggiornato ad Android 10 all'inizio dello scorso anno.

Poiché fa parte del programma Android One, è idoneo per due di aggiornamenti Android e tre anni di patch di sicurezza mensili. Pertanto, l'OEM cinese sta ora implementando Android 11 per questo telefono come secondo grande upgrade del sistema operativo.

Secondo un rapporto di PiunikaWeb, l'aggiornamento è attualmente disponibile in Brasile. Anche in questa regione, l'aggiornamento viene implementato mediante lato server.

Ad ogni modo, se non lo vedete ancora, non disperate; l'aggiornamento di Android 11 per Motorola One Action potrebbe richiedere del tempo per raggiungere tutte le unità presenti nel mondo. Fra poche settimane, tutti potranno godere del nuovo aggiornamento di sistema.

Detto questo, Motorola One Action dovrebbe disporre di un anno di patch di sicurezza mensili. Sfortunatamente, a causa del chipset Samsung Exynos 9609 presente sotto la scocca, questo telefono non ha uno sviluppo ROM personalizzato attivo. Pertanto, gli utenti dovranno restare con Android 11 fino alla fine del ciclo di vita del proprio telefono.

Ad ogni modo, si trova su Amazon al prezzo super consigliato di soli 175,90€. Ricordiamo che il telefono si presenta nella sua iterazione da 128 GB in colorazione “Blue Denim”; tra l'altro, potrete godere anche della spedizione celere e gratuita.

