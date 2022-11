Motorola Moto X40: lo schermo avrà i bordi curvi

Come tutti sappiamo, Motorola oramai è sulla rampa di lancio per svelare il suo nuovo top di gamma. Nell’ultimo periodo ha annunciato ben due modelli di punta (pensiamo all’Edge 30 Pro e all’Edge 30 Ultra), oltre a numerosi flagship killer e a device di fascia medio-bassa. La compagnia infatti ha deciso di investire moltissimo nel settore della telefonia mobile e pare che adesso diverrà la prima compagnia a presentare un nuovo gadget avente il processore di punta di Qualcomm (ancora da svelare) per il 2023, lo Snapdragon 8 Gen 2. C’è da dire che anche Xiaomi è apparsa molto agguerrita e i suoi flagship Xiaomi 13 e 13 Pro sembrano essere pronti da diverso tempo.

Tornando al Moto X40 (questo dovrebbe essere il moniker ufficiale per il mercato cinese), apprendiamo che lo smartphone è pronto ad arrivare in commercio. Lo abbiamo visto certificato su moltissimi portali e adesso scopriamo che ha ricevuto la certificazione del TENAA.

Motorola Moto X40: cosa sappiamo?

Dobbiamo riportare una cosa: il dispositivo apparso sul TENAA non è stato nominato come “Moto X40” ma abbiamo capito che tutti i rumors andassero in questa direzione perché il numero di modello del telefono (XT2301-5) ci fa capire che si tratterà proprio del device in questione. Notiamo dall’immagine pubblicata che il device sarà un pannello Quad-Curved. Tutti i bordi avranno delle curvature e questa è una caratteristica solo dei telefoni premium ad oggi, quindi è lecito pensare che si tratti della prossima ammiraglia del brand americano di proprietà di Lenovo.

Come abbiamo detto più volte, lo schermo sarà un pannello OLED da 6,7 pollici con refresh rate di 165 Hz e risoluzione FullHD+ o 1.5K. Sotto la scocca dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen 2 con 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria UFS 3.1. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam da 60 Mpx e posteriormente delle ottiche da 50 Mega.

