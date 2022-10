Motorola Moto X40: sarà davvero così potente come si dice?

Il nuovo Motorola Moto X40 è prossimo al debutto ufficiale (in Cina). Il dispositivo dovrebbe disporre di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, di una memoria RAM di tipo LPDDR5X e di storage super rapido di tipo UFS 3.1.

Come detto in più occasioni, la data di debutto della prossima ammiraglia di casa Motorola sembra essere alle porte; il dispositivo è stato avvistato su diverse piattaforme per la certificazione come il 3C e il TENAA. Anche il dirigente del marchio Jen Chin, ha appena riferito che il brand stesso ha iniziato a stuzzicare la fantasia degli utenti suggerendo un lancio anticipato. Oggi poi, ha condiviso due delle funzionalità cardine di questo smartphone; vediamole insieme.

Motorola Moto X40: le presunte caratteristiche tecniche

Sono molti i rapporti che indicano che il prossimo Moto X40, che da noi verrà chiamato Edge 40 Pro, presenterà il processore next-gen di casa Qualcomm. Si chiamerà Snapdragon 8 Gen 2 e lo vedremo allo Snapdragon Summit che si terrà alle Hawaii a metà mese. Oltre alla “nuova piattaforma di punta”, ci sarà la RAM LPDDR5X.

Giusto per fare il punto della situazione, il modello precedente, il Moto X30, è stato il primo smartphone al mondo a presentare lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Sembra che la storia si ripeterà con questa nuova ammiraglia di punta. Se così fosse, Motorola batterebbe nuovamente Xiaomi.

Tornando al telefono, dal portale per la certificazione 3C scopriamo che si potrà ricaricare a 68W; curioso come l’azienda stessa non abbia deciso di inserire la 125W che abbiamo visto sull’Edge 30 Ultra che, a proposito, trovate su Amazon a soli 766,14€ al posto di 999,90€. Lo schermo sarà di tipo OLED con refresh rate da ben 165 Hz e disporrà di una selfiecam da 60 megapixel. La RAM LPDDR5X sarà da 8 o 12 GB e la memoria interna dovrebbe arrivare fino a 512 GB. Sulla parte posteriore invece, troveremo una main camera da 50 megapixel coadiuvata da altre due lenti.

Restate connessi per tutte le nuove indiscrezioni in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.