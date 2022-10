Motorola Moto X40: il debutto del nuovo flagship è stato anticipato

In queste ore abbiamo appreso che, probabilmente, il debutto cinese del Motorola Moto X40, il flagship avente l’inedito processore Snapdragon 8 Gen 2, è stato anticipato. Il dispositivo potrebbe arrivare prima del previsto.

Facciamo un passo indietro: lo scorso anno, Motorola è stata la prima compagnia a presentare un telefono avente la piattaforma next-gen di Qualcomm, il chip Snapdragon 8 Gen 1. Subito dopo il debutto del SoC ha infatti svelato il Moto Edge X30 in Cina. Ora si pensa che eseguirà la medesima mossa fra poco.

Qualcomm lancerà lo Snadragon 8 Gen 2 e l’OEM di proprietà di Lenovo potrebbe togliere i veli all’ammiraglia nello stesso periodo. A suggerire questo rumor ci ha pensato un teaser di Chen Jin, il Lenovo Group General Manager del marchio.

Motorola X40: tutto quello che c’è da sapere

Il dirigente del marchio ha appena confermato l’esistenza di questo smartphone sul suo portale di Weibo. Ha chiamato il device semplicemente “Moto X40” suggerendo così l’abbandono del suffisso “Edge” per il device in questione. Scopriamo che l’ammiraglia è prossima al debutto, verosimilmente prima della fine dell’anno.

Su questo flagship abbiamo letto tantissime indiscrezioni: abbiamo anche appreso che il suo numero di modello sarà XT2301-5 e che il terminale è apparso sull’ente per la certificazione cinese 3C; disporrà di una batteria capiente con supporto alla fast charge via cavo da 68W. Non di meno, ci sarà il modem per le reti di quinta generazione e, come detto più volte, il chip Snapdragon 8 Gen 2. Da noi potrebbe arrivare come Motorola Edge 40 Pro nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Dulcis in fundo, potrebbe disporre di uno schermo OLED con refresh rate di 165 Hz, di 8 o 12 GB di RAM, memorie rapide e capienti, selfiecam da 60 Mpx e main camera da 50 Megapixel.

