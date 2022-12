Motorola Moto X40 è pronto a sfidare Xiaomi 13: cosa sappiamo prima del lancio?

Ci siamo: il nuovo Motorola Moto X40, il top di gamma con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB di RAM è appena stato avvistato sul portale di benchmarking Geekbench prima del lancio ufficiale.

Motorola Moto X40: le caratteristiche

Come molto di voi sapranno, l’OEM americano di proprietà di Lenovo sta per presentare il nuovo flagship in terra natale il prossimo 15 dicembre. Sul dispositivo abbiamo letto tutto e di più, ma adesso la scheda tecnica è trapelata online grazie all’elenco di Geekbench, rivelando così quali saranno le prestazioni e le performance del gadget.

La nuova ammiraglia del brand si è palesata all’interno del portale di benchmarking; il tutto è stato scovato dal sito di MySmartPrice. Il device ha il numero di modello XT2301-5 e questa sembra essere la variante internazionale del telefono in questione. Si dovrebbe chiamare Moto X40 in Cina e Edge 40 Pro nel resto del mondo.

Da Geekbench5 scopriamo il processore octa-core con core principale a 3,19 GHz, quattro core a 2,8 GHz e tre operanti a 2,02 GHz. Ovviamente questa CPU fa riferimento al famigerato Snapdragon 8 Gen 2 di cui abbiamo letto più volte in passato. Non sarà overclockato, come altre varianti viste sul web.

In più, il sito ci permette di scoprire che il telefono disporrà di ben 12 GB di memoria RAM e del software Android 13 (con skin MyUX al seguito). Dai test vediamo che ha ottenuto 1471 punti nel single core e nel multi core invece, 4683 punti. Dal sito della FCC invece, vediamo che godrà del supporto alla fast charge da 125W.

Per il momento, queste sono tutte le voci che abbiamo appreso in merito. Sul fronte fotografico ci aspettiamo una selfiecam da 60 Megapixel e posteriormente tre sensori con quello principale da 50 Mpx. Lo schermo infine, sarà un pannello FullHD+ da 6,8 pollici (o 6,7) con refresh rate da 165 Hz.

