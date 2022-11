Motorola Moto X40: certificato e pronto al debutto (asiatico)

Il prossimo flagship di Motorola, il Moto X40, verrà presto presentato a dicembre. Sarà un’ammiraglia unica, con processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, certificazione IP68 e molto altro ancora.

Di fatto, con l’ultima piattaforma di Qualcomm svelata, stanno arrivando anche i primi top di gamma con all’interno il SoC di punta Snapdragon. Ci aspettiamo a breve il Vivo X90 Pro+, iQOO e Xiaomi con i loro device, OnePlus con il suo futuro OP 11 5G, ma anche Motorola con il Moto X40 di cui parliamo da tempo. Grazie ad un’indiscrezione, sappiamo che quest’ultimo prodotto verrà lanciato nel mese di dicembre.

Motorola Moto X40: quando è previsto il debutto?

Il direttore generale del marchio Chen Jin ha appena rivelato, mediante un post sul social di microblogging Weibo, che l’azienda presenterà il Moto X40 molto presto. Il device godrà della certificazione contro la polvere e l’acqua (IP68) e sappiamo che il dispositivo verrà presto rilasciato in Cina a dicembre. Non sappiamo quando verrà annunciato di preciso, ma è lecito aspettarcelo nei prossimi giorni.

Il funzionario ha già riferito che il top di gamma godrà della piattaforma operativa Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e ha condiviso quelli che sono i punteggi dei benchmark su AnTuTu. Sappiamo che il SoC sarà in grado di ottenere performance superiori a quelle viste con il chip MediaTek Dimensity 9200. Si parla di 1312901 punti contro 1266101.

Il pannello sarà un’unità OLED da 6,67 pollici con bordi curvi su tutti i lati, risoluzione FullHD+, supporto gamma colori a 10 bit, fingerprint in display e non solo. Avremo fino a 18 GB di RAM LPDDR5x, storage da 512 GB, Android 13 con skin MyUI 5.0 e non solo. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W.

Nelle notizie correlate, se volete un midrange del marchio americano di proprietà di Lenovo, vi consigliamo il Moto G71 a soli 339,90€ su Amazon.

