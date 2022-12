Motorola Edge 30 Fusion: la versione "Pantone Edition" è QUI ed è strepitosa

Motorola ha appena rilasciato, sia in Cina che in Europa, la versione “Pantone Edition” relativa al suo midrange premium Moto S30 Pro, aka Edge 30 Fusion (nel nostro mercato). In Asia ha un prezzo di vendita di 2699 Yuan, da noi invece, costa 679,90€, anche se lo potete portare a casa con 100€. Morale della favola? Potete comprarle a soli 579,90€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. La “Pantone Edition” fa riferimento ad una versione esclusiva in tinta, realizzata in colorazione “Viva Magenta”, colore dell’anno 2023.

Motorola Moto S30 Pro “Pantone Edition”: le caratteristiche

Sotto la scocca di Moto S30 Pro “Pantone Edition” ci sono le stesse caratteristiche che troviamo con la versione standard. Non di meno, è la versione cinese dell’Edge 30 Fusion. Ci sono 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di storage interno e si può acquistare in Cina per 2699 Yuan.

Per chi non conoscesse “Pantone”, segnaliamo che è un’agenzia che si occupa di consulenza sul colore. Per quest’anno ha dichiarato che il “Viva Magenta” (o Extraordinary Magenta) sarà il colore dell’anno per il 2023. Si tratta di un rosa-viola acceso tendente al rosso, ispirato al colore della cocciniglia.

Essendo identico all’Edge 30 Fusion, il device presenta uno schermo OLED curvo a 10 bit con foro per la selfiecam da 32 Megapixel. La dimensione p di 6,55 pollici e la risoluzione è FullHD+, con refresh rate fino a 144 Hz e frequenza di campionamento al tocco pari a 360 Hz. Non manca il supporto all’HDR10+ e alla gamma colori DCI-P3.

Il processore interno è lo Snapdragon 888 Plus di Qualcomm, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5, storafge UFS 3.1 e raffreddamento a liquido VC. Sul comparto fotografico poi, troviamo un sistema a tripla lente sulla back cover con ottica principale OmniVision OV50A da 50 megapixel, ultrawide da 13 Mpx e sensore aggiuntivo da 2 Mpx. Il fingerprint è in-display, c’è Android 12 con MyUI e una batteria da 4270 mAh con ricarica rapida da 68W.

Da noi questo modello si chiama “Edge 30 Fusion” e si trova su Amazon a 579,00€.

