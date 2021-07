Motorola Moto G9 Play è in promozione su Amazon a soli 169,80€. Il ribasso del 26% ti permette di risparmiare istantaneamente una sessantina di euro acquistano questo smartphone a poco.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone top a poco: Motorola Moto G9 Play

Motorola Moto G9 Play è uno smartphone di fascia media che in offerta paghi quanto un economy level. Particolare in questa colorazione Evergreen, non puoi pentirti dell'acquisto perché con la sua scheda tecnica ti stupisce.

In particolar modo è montato un ampio display da 6,5 pollici. Queste dimensioni si traducono in una visione ampia e ottimizzata finanche per lo streaming. Con la risoluzione HD+, poi, è una gioia per gli occhi.

Il processore firmato Qualcomm abbinato ai 4 GB di RAM sono più che sufficienti per un utilizzo quotidiano e scaricare le proprie applicazioni preferite. La memoria è da 64 GB, ma se hai bisogno di più spazio la espandi con una semplice MicroSD.

Caratteristica saliente? Ovviamente la tripla fotocamera posteriore con sensore da 48 megapixel. In poche parole scatti delle fotografie bellissime che potrebbero sembrare persino professionali. Divertiti anche al buio con la modalità notturna.

E infine, per ultima ma non per importanza c'è lei: la mega batteria da 5000mAh che ti regala fino a due giorni di autonomia con una sola carica.

Hai ancora dubbi? Non ti resta che provarlo: acquista Motorola Moto G9 Play su Amazon a soli 169,80€ in colorazione Evergreen. Acquistalo ora e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro, ti basta sceglierle in fase di pagamento per non avere spese in più.

