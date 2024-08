Motorola moto g85: un AFFARE da non perdere su Amazon (-24%)

Il Motorola moto g85 è un esempio di eccellenza nella categoria dei medio gamma, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 24% su Amazon. Questo smartphone combina un design sofisticato con prestazioni avanzate, offrendo un’esperienza utente superiore sotto ogni aspetto. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo competitivo di soli 263,99 euro, anziché 349,00 euro.

Motorola moto g85: questa offerta non durerà ancora a lungo

Il Motorola moto g85 si distingue per il suo display curvo pOLED da 6.67″ FHD+, che garantisce una qualità visiva straordinaria, ideale per chi ama godersi contenuti multimediali in alta definizione. La leggerezza del dispositivo e la finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, aggiungono un tocco di eleganza e sostenibilità che non passa inosservato. Il display, sottile e avvolgente, crea un effetto immersivo, accompagnato da un audio multidimensionale Dolby Atmos che porta l’intrattenimento a un livello superiore.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza del Motorola moto g85. Dotato di una fotocamera principale da 50 MP e di una ultra-grandangolare da 8 MP, consente di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) garantisce scatti e video più fluidi, riducendo il rischio di foto mosse. Ogni momento importante può essere immortalato con una qualità professionale.

Sotto la scocca, il moto g85 è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3, che permette di sfruttare al massimo la velocità della rete 5G. Questo si traduce in un’esperienza di navigazione e streaming senza interruzioni, oltre a un multitasking fluido e reattivo.

L’autonomia del moto g85 è un altro aspetto che impressiona. Con una batteria da 5000 mAh, questo smartphone garantisce un utilizzo prolungato, sia per il lavoro che per il tempo libero. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 33W, bastano pochi minuti per ottenere ore di autonomia, un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento.

Acquistare oggi il Motorola moto g85 significa portare a casa un dispositivo all’avanguardia, con prestazioni da top di gamma, a un prezzo straordinario di soli 263,99 euro. Sfrutta questa offerta su Amazon e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia, prima che sia troppo tardi.