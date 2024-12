Motorola Moto G85: grandi prestazioni con un imperdibile sconto 42%

Il Motorola Moto G85, uno smartphone 5G dalle caratteristiche premium, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 189,00€, con uno sconto significativo del 42% rispetto al prezzo originale. Con un design raffinato e un comparto hardware avanzato, questo dispositivo rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca qualità e prestazioni senza compromessi.

Il Moto G85 si distingue per il suo display curvo pOLED da 6,67 pollici FHD+, che offre immagini nitide e colori vividi, ideali per film, giochi e navigazione. L’esperienza è resa ancora più coinvolgente dall’audio multidimensionale Dolby Atmos, che aggiunge profondità e qualità al suono.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP, supportata da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP. Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), puoi scattare foto nitide e girare video fluidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. È la scelta ideale per catturare ogni dettaglio nei momenti che contano.

Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 6s Gen 3, progettato per sfruttare al massimo la velocità del 5G, garantendo un’esperienza fluida e reattiva per applicazioni, multitasking e giochi. La batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W, assicura ore di autonomia con pochi minuti di ricarica, perfetto per chi è sempre in movimento.

Con 256 GB di memoria interna, avrai spazio a sufficienza per tutte le tue app, foto, video e documenti. Il design sottile e leggero, disponibile con una finitura in materiale vegano, aggiunge un tocco di eleganza e modernità. Acquistalo subito per averlo ad un prezzo imbattibile!