Motorola Moto G85 a meno di 300€ su Amazon: è un BEST BUY

Chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media e intende restare al di sotto dei 300 euro può puntare sul Motorola Moto G85 5G. Si tratta di uno dei modelli più completi di questa fascia di prezzo. Grazie all’offerta Amazon in corso, il mid-range è ora acquistabile al prezzo scontato di 275 euro invece di 349 euro, nella variante venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: la scelta giusta a meno di 300 euro

Il Motorola Moto G85 è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel. La batteria è da 5.000 mAh e il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 al prezzo scontato di 275 euro invece di 349 euro, con uno sconto del 21% sul prezzo. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile per tre diverse colorazioni dello smartphone (con pochi euro di differenza tra una colorazione e l’altra).