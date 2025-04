Motorola Moto G85 5G con 12 GB di RAM ad APPENA 194€ su eBay: occasione SHOCK

Se punti all’acquisto di un mid-range Android realizzato con un design accattivante, scattante e affidabile senza spendere una cifra troppo impegnativa, in questo preciso momento l’ottimo Motorola Moto G85 5G è in vendita su eBay ad appena 194€ con lo sconto immediato del 12%.

Lo smartphone Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, si presenta con un eccellente pannello pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz – preparati a dettagli sempre al top e una fluidità incredibile di riproduzione di qualsiasi contenuto.

Se l’occhio vuole giustamente la sua parte, lo stesso si può dire anche per quanto riguarda l’udito: il Moto G85 5G, infatti, supporta il Dolby Atmos per bassi quattro volte più potenti grazie agli speaker stereo.

Equipaggiato con il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, ancora oggi più che valido nell’utilizzo quotidiano, e con ben 12 GB di RAM a bordo, lo smartphone è sempre reattivo e scattante; inoltre, la batteria da 5000 mAh ti accompagna per ore e ore di utilizzo senza alcun problema.

Sotto il profilo fotografico la fotocamera principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel scatta foto di altissima qualità, mentre il sensore secondario ultra-grandangolare da 8 MP immortala foto con una maggiore porzione di inquadratura.

Bastano appena 194€ su eBay per acquistare l’ancora ottimo mid-range Android a marchio Motorola; se fai in fretta e lo acquisti oggi ti verrà consegnato a casa in appena 72 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.