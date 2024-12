Motorola Moto G85 (12/256 GB) è lo smartphone da prendere oggi sotto i 200€

Il Motorola Moto G85 è in offerta su eBay ed è acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, scegliendo la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, dotata di Garanzia Italia. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Motorola Moto G85: un best buy sotto i 200 euro

Il Motorola Moto G85 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range da meno di 200 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Da notare una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, con supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Moto G85 al prezzo scontato di 199 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi. Si tratta dell’offerta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo modello da meno di 200 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia.