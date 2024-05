Motorola Moto G84 in offerta a 184€: ora è un VERO AFFARE (12/256 GB)

Il Motorola Moto G84 è lo smartphone da comprare a meno di 200 euro in questo momento. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, infatti, il mid-range di Motorola è ora disponibile con un prezzo scontato di 183 euro, con possibilità anche di optare per l’acquisto in 3 rate con PayPal. Si tratta di un’offerta imperdibile per quello che, sotto tutti i punti di vista, è, in questo momento, lo smartphone più interessante per chi ha un budget ridotto. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84: un best buy a questo prezzo

Il Moto G84 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre a gestire il funzionamento dello smartphone c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità anche di sfruttare la ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone di Motorola supporta il 5G, ha il chip NFC ed è dotato di un sensore di impronte digitali oltre che del supporto Dual SIM. Da notare anche la presenza del sistema operativo Android 14 oltre che di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare il Moto G84 al prezzo scontato di 183 euro.