Motorola Moto G84 in offerta a 184€: è il nuovo MINIMO STORICO

La scelta del nuovo smartphone per chi ha un budget inferiore ai 200 euro diventa più facile: il Motorola Moto G84, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 184 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84: in offerta al minimo storico è un affare

Il Motorola Moto G84 è il mid-range da comprare oggi: tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G oltre a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone supporta il 5G ed include una batteri da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W. Il display OLED con una diagonale di 6,55 pollici e risoluzione Full HD+. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM.

