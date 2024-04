Motorola Moto G84 è lo smartphone da prendere a QUESTO PREZZO su Amazon

Il Motorola Moto G84 diventa sempre più interessante e con la nuova offerta Amazon è ora acquistabile al prezzo scontato di 210 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon, risultando uno dei modelli più interessanti in assoluto per chi cerca un dispositivo economico ma molto valido e senza punti deboli. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84: a questo prezzo è lo smartphone da prendere

Il Motorola Moto G84 ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni con una spesa contenuta. Tra le specifiche tecniche dello smartphone di Motorola troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce anche la possibilità di utilizzare il 5G.

Da notare anche la presenza di ben 12 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage oltre che di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A completare il comparto tecnico troviamo una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W, una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 al prezzo scontato di 210 euro nella versione venduta direttamente da Amazon, acquistabile anche in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto.