Motorola Moto G84 5G in offerta a meno di 200€: è un BEST BUY per tutti

Il Motorola Moto G84 5G è lo smartphone da prendere a meno di 200 euro: veloce, con tanta memoria e un’ottima autonomia, infatti, questo dispositivo è lo smartphone “per tutti”, risultando la soluzione giusta per chi ha bisogno di un modello completo ma ha un budget ridotto. Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento, il Moto G84 è disponibile al prezzo scontato di 197 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal e Garanzia Italia. Si tratta di un ottimo prezzo per il dispositivo dotato di SoC Snapdragon 695, 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Motorola Moto G84 5G: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica del Moto G84 include il SoC Qualcomm Snapdragon 695, che garantisce il supporto al 5G, oltre a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali e il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 5G al prezzo scontato di 197 euro, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e Garanzia Italia. Lo smartphone è ora disponibile all’acquisto immediato tramite il box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.